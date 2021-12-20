Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı 

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Tayfun'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayıladı.

Filipinler'de, Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle 169 kişi hayatını kaybetti.

50 KİŞİ KAYIP

Kayıp olduğu belirlenen 50 kişi aranıyor.

Afetten 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği ülkede, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığından Filipinler'de meydana gelen tayfurla ilgili yapılan açıklamada "Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.