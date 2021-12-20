Euro
18.6745
0.77%
Dolar
16.6218
0.66%
Altın
960.78
0.74%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
802.203
2.68%
BTXN Coin
40.01
-2.34%
2ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 2 C

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı 

    Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Tayfun'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayıladı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 01:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı 

    Filipinler'de, Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle 169 kişi hayatını kaybetti.

    50 KİŞİ KAYIP

    Kayıp olduğu belirlenen 50 kişi aranıyor.

    Afetten 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği ülkede, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler e taziye mesajı  #1

    DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'de meydana gelen tayfurla ilgili yapılan açıklamada "Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

     

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler e taziye mesajı  #2

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir