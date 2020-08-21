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    Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

    Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 21.08.2020 - 07:49
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    Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

    Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

    Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

    19 AĞUSTOS'TA DA 2 DEPREM OLMUŞTU

    Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos’ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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