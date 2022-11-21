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    Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

    Ülkede meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, yaralı sayısı ise 700'e yükseldi.
    • 21.11.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:48
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    Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

    Endonezya, deprem ile sarsıldı.

    Ülkeniin Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde kaydedilen 5.6 büyüklüğündeki depremde, bilanço netleşiyor.

    "46 kişi hayatını kaybetti"

    Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto tarafından yapılan açıklamada, "Cianjur bölge hastanesinde 46 kişi hayatını kaybetti ve 700 civarında yaralı var. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

    Endonezya daki depremde bilanço ağırlaşıyor #1

    Artçı sarsıntılar devam ediyor

    Çok sayıda binanın ve bir yatılı okulun zarar gördüğü depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, son 2 saat içerisinde bölgede 25 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

    Elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle bölgeyle iletişim kurmakta da zorluk yaşanıyor.

    Endonezya daki depremde bilanço ağırlaşıyor #2

    Ne olmuştu?

    Başkent Jakarta'dan da hissedilen şiddetli sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

    İHA'nın haberine göre; deprem sonrasında tsunami riskinin bulunmadığı açıklanmıştı.

    Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.

    Endonezya daki depremde bilanço ağırlaşıyor #3

    Endonezya daki depremde bilanço ağırlaşıyor #4


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