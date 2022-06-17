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    ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü

    Alabama’daki Aziz Stephen Piskoposluk Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırı neticesinde, 2 kişi hayatını kaybetti. Olayı yaralı atlatan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 17.06.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:39
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    ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü

    ABD'nin Alabama eyaletinde, Vestavia Hills'te Aziz Stephen Piskoposluk Kilisesi'ne dün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırı kanlı bitti.

    3 kişinin vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

    Kilise çevresi yoğun güvenlik çemberine alınırken, saldırıda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

    “Şüpheli gözaltında”

    İHA’nın haberine göre; Vestavia Hills Polis Departmanından Yüzbaşı Shane Ware, saldırının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    “Kilisede bir grubun ibadet ettiği sırada şüpheli bir şahıs içeri girerek ateş etmeye başladı. Saldırıda 3 kişi vuruldu ve 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Şüpheli gözaltında ve şu an için herhangi bir tehdit bulunmuyor.”

    Alabama Valisi Kay Ivey ise saldırının trajik ve şok edici olduğunu belirterek, şüphelinin yakalanmasından dolayı sevindiklerini dile getirdi.

    ABD de kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü #1


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