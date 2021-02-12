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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Pençe Kartal-2 Harekatı'na dair son bilançoyu açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.02.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 18:03
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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, yurt içinde olduğu gibi ülke sınırları dışında da teröristlerin izini sürmeye kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son bilgiyi paylaştı.

    "İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.

    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Operasyonda tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

    Irak ın kuzeyinde 4 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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