- Haberler
- Dünya Haberleri
- Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Pençe Kartal-2 Harekatı'na dair son bilançoyu açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 12.02.2021 - 17:53
- Güncelleme : 12.02.2021 - 18:03
Türkiye, yurt içinde olduğu gibi ülke sınırları dışında da teröristlerin izini sürmeye kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son bilgiyi paylaştı.
"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.