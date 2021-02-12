Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Pençe Kartal-2 Harekatı'na dair son bilançoyu açıkladı.

Türkiye, yurt içinde olduğu gibi ülke sınırları dışında da teröristlerin izini sürmeye kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son bilgiyi paylaştı.

"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.



