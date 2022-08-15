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    İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

    Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği, saldırıda ise 3 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
    • 15.08.2022 - 04:23
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    İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

    İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi.

    Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

    3 ölü, 3 yaralı

    Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerinde yaralandığı ifade edildi.

    Maddi hasar oluştu

    Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

    Bazı füzeler havada imha edildi

    İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.

    İran destekli milislerin bu üste bulunduğuna dikkat çekildi

    İHA'nın haberine göre; İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in düzenlediği saldırı ile Abu Afsa bölgesinde, Suriye ordusuna ait hava savunma üssünü hedef aldığı öne sürülerek, İran destekli milislerin genellikle bu üste bulunduğuna dikkat çekildi.

    İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı #1


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