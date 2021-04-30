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    Afganistan’da bombalı saldırı

    Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak açıklandı.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 22:53
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 00:00
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    Afganistan’da bombalı saldırı

    Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyinde bulunan Logar vilayetinin merkezi Pol-e Alam’da iftar saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

    21 CAN KAYBI

    Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30 olduğu ifade edilmişti ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak bildirildi.

    Saldırının hedefi henüz bilinmezken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve işyerlerinin yanı sıra eski İl Şura Başkanı’nın evi ve bir öğrenci yurdunda büyük hasar meydana gelmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

    Afganistan’da bombalı saldırı VİDEO

    Afganistan’da bombalı saldırı #1

    Afganistan’da bombalı saldırı #2

    Afganistan’da bombalı saldırı #3

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