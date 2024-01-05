90 gün sonra gelen karar: İsrail 7 Ekim saldırılarını soruşturacak İsrail ordusu, ekim ayında yaşanan olayları incelemek için komisyonlar oluşturdu. Komisyonlarda yer alan üyelerden bazıları belli oldu.

AA

İsrail, aylar sonra 7 Ekim yaşanan olaylar için harekete geçti.

90 gün sonra İsrail ordusu, yapılacak soruşturma kapsamında komisyonlar kurmaya karar verdi.

Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz ile eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash var.

7 Ekim soruşturması kararı

Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın da bu isimler arasında olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Halkın sadece yüzde 15'i Netanyahu'yu istiyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koydu.

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, rast gele seçilen 756 İsrailliye Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesinin ardından kimi İsrail başbakanı olarak görmek istedikleri soruldu.

Yüzde 23 'Gantz' dedi

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların sadece yüzde 15'i savaştan sonra da Netanyahu'nun başbakan olmasını desteklerken, yüzde 23'ü ise Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı başbakan olarak görmek istediklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 4'ü ise Netanhayu dışında herhangi birini başbakan olarak tercih edeceklerini, yüzde 30.5'i ise görüş belirtmek istemediklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)