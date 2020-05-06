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    Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

    Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
    • AA
    • 06.05.2020 - 17:22
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    Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

    Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmadı.

    CAN YA DA MAL KAYBINA YÖNELİK AÇIKLAMA YOK

    Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    2018'DE 4 BİN 340 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

    Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.

    Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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