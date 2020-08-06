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    Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi

    Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi

    Rusya Savunma Bakanlığı, ABD uçaklarını önleme anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 11:35
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    Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi

    Karadeniz, bir kez daha ABD-Rusya gerginliğine sahne oldu.

    Rusya sınırlarına doğru yaklaşan iki ABD keşif uçağı, Rusya'nın engellemesiyle karşılaştı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, "Rus hava kontrol araçları, 5 Ağustos 2020'de Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına doğru uçan iki hava hedefini tespit etti." dedi.

    ABD UÇAKLARINA ÖNLEME

    Yaşananların ardından Güney Askeri Bölge'den Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin kamerasından çekilen ABD uçağını önleme anlarına ilişkin bir video paylaştı.

    "RUS SINIRINI İHLALE İZİN VERİLMEDİ"

    Açıklamada, "Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirlendi." denildi.

    Su-27'nin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uyduğu belirtilirken, ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği bildirildi.

    Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi ViDEO

    Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi #1

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