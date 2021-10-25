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    Sudan’da darbe girişimi: Başbakan ev hapsine alındı

    Bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı öğrenildi.
    • AA
    • 25.10.2021 - 08:06
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 08:37
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    Sudan’da darbe girişimi: Başbakan ev hapsine alındı

    Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

    İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

    BAŞBAKAN EV HAPSİNDE

    Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Abdullah Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

    Bu arada Başbakan Hamduk'un ev hapsinde tutulduğu öğrenildi.

    LASTİK YAKARAK YOLLARI KAPATTILAR

    Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

    Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

    İNTERNET VE TELEFON YOK

    Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

    Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.

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