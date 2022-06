ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'de Oklahoma eyaletinde bir kliniğe saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişinin öldüğü, çok sayıda ise yaralı olduğu açıklandı.

ABD'de son günlerde yaşanan saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir kliniğe silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda saldırgan ile birlikte 4 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğunu belirtildi.

"Bölgeden uzak durun "

Yaşanan olayla ilgili polis şefi Wendell Franklin, Twitter'dan "Lütfen bölgeden uzak durun ve biz bu müdahaleyle ilgilenirken tüm acil durum araçlarına yol verin. Ayrıntıları toplayabildiğimiz anda medyayı bilgilendireceğiz." dedi.

Tulsa Polis Departmanı bir başka Facebook gönderisinde, tetikçiyle birlikte üç kişinin de öldürüldüğünü doğrulayabileceğini söyledi. Saldırganın nasıl öldüğü ise bilinmiyor.

"B irden fazla can kaybı olduğunu biliyoruz "

Bölge polisinin verdiği bilgiler arasında, "Şu anda tetikçinin öldüğünü doğrulayabiliriz. Memurlar şu an binadaki her odada ek tehditler olup olmadığını kontrol ediyor. Birden fazla yaralanma ve potansiyel olarak birden fazla can kaybı olduğunu biliyoruz."