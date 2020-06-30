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    Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

    İki bakan, savunma ve güvenlik konularını ele aldı.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 17:19
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    Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü #1

    Türkiye ile İngiltere arasında askeri alanda üst düzey bir temas gerçekleşti.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

    SAVUNMA VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRDİLER

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın görüşmesinde NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde duruldu.

    Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü #2

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