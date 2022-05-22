Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Son dakika haberine göre Japonya'da deprem meydana geldi.

5,8 büyüklüğünde

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

AA'nın haberine göre, sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.