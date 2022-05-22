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    Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
    • 22.05.2022 - 07:34
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    Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberine göre Japonya'da deprem meydana geldi.

    5,8 büyüklüğünde

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

    Tsunami uyarısı yapılmadı

    Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

    AA'nın haberine göre, sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

    Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.

    Japonya da 5,8 büyüklüğünde deprem #1


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