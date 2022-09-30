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    Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

    Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
    • 30.09.2022 - 03:05
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 03:11
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    Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına gelen balistik füze denemelerini hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore’nin yeni bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi.

    Yine balistik füze ateşlendi

    İHA'nın aktardığına göre; Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın yerel saatle 20.51’de balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği kaydedildi. Japonya hükümeti elde edilen bilgileri analiz etmek ve muhtemel hasarları doğrulamak üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası kurarken, son fırlatılan füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği açıklandı.

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın füze denemesini doğrulayarak, istihbarat ve analiz çalışmalarının ABD ordusu ile işbirliği içinde sürdüğünü duyurdu.

    Kuzey Kore’den yeni füze denemesi #1

    Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretine denk geldi

    Pyongyang’ın son adımının ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüştükten sonra Kuzey ve Güney Kore’yi ayıran askerden arındırılmış bölgeyi (DMZ) ziyaret etmesinin hemen ardından gelmesi "ABD-Güney Kore-Japonya ittifakına gözdağı" olarak yorumlandı.

    Kuzey Kore’den yeni füze denemesi #2

    Kuzey Kore son olarak dün Japon Denizi istikametine doğru iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlatmış, füzeler Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşmüştü. Son gelişme ile birlikte Pyongyang’ın bu sene başından beri gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 21’e ulaşmış oldu.


    Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
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    Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

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