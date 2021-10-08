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    9’uncu kattan düşen ABD’li sağ kurtuldu

    New Jersey eyaletinde bir binanın 9’uncu katından park halindeki lüks aracın üzerine düşen adam sağ kurtuldu.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 21:24
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 21:25
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    9’uncu kattan düşen ABD’li sağ kurtuldu

    ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Jersey kentinde, 31 yaşındaki adam bir binanın 9’uncu katından park halindeki lüks aracın üstüne düştü.

    Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, görgü tanıkları patlamaya benzer bir ses ve çığlık duyduklarını ifade ederek, ardından sesin geldiği yönde lüks aracın üzerine düşen adamı gördüklerini aktardı.

    9’uncu kattan düşen ABD’li sağ kurtuldu VİDEO

    DURUMU KRİTİK

    Jersey Şehir Sözcüsü Kimberly Wallace-Scalcione yaptığı açıklamada, adamın dokuzuncu kattaki açık bir pencereden düştüğünü ve sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

    Adamın binadan neden düştüğü henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    9’uncu kattan düşen ABD’li sağ kurtuldu #1

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise, adamın kaldırıma yattığı ve bir kolunun kırıldığı görüldü.

    Adamın yerden kalkmak istediği fakat çevredekilerin yerde kalması ve ambulansı beklemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü. Adamın üstüne düştüğü araç ise kullanılamaz hale geldi.

    9’uncu kattan düşen ABD’li sağ kurtuldu #2

    9’uncu kattan düşen ABD’li sağ kurtuldu #3

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