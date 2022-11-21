AB, Akdeniz'de düzensiz göçe karşı eylem planı hazırladı

Kıta ülkelerine göç akınını durdurmak isteyen Brüksel, üç aşamalı planını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), kıtaya düzensiz göçü engellemek istiyor.

Bu kapsamda üç ana hattan oluşan yeni bir eylem planı hazırlandı.

Bunlardan ilki, ortak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak çalışmaların artırılması.

Mısır, Tunus ve Libya ile iş birliğinin artırılması masada

AB, bu konuda Mısır, Tunus ve Libya ile sınır yönetiminin güçlendirilmesi için daha fazla iş birliği yapmayı planlıyor. Ayrıca Libya ile AB'nin sınır koruma ajansı Frontex arasında bir anlaşma yapılması hedefleniyor.

İkinci husus, arama ve kurtarmalar için AB ülkeleri arasında daha koordineli yaklaşım sergilenmesi. Son olarak yüzlerce göçmeni taşıyan geminin uzun süre denizde bekletilmesi, sonrasında İtalya ile Fransa arasındaki gerginliğin tekrarlanmaması, can kayıplarının önlenmesi için hem üye ülkeler arasında hem de uluslararası kuruluşlarla daha kuvvetli iş birliği isteniyor.

Daha hızlı hareket edilmesi amaçlanıyor

Üçüncüsü ise AB ülkelerinin "Gönüllü Dayanışma Mekanizması"nı güçlendirmesi. AB Komisyonu, mekanizmanın uygulanmasının hızlandırılmasını teklif ediyor. Böylece göçmenlerin denizden geldiği AB ülkelerine daha hızlı destek verilmesi, alternatif dayanışma tedbirlerinin finansmanı gibi konularda daha hızlı hareket edilmesi amaçlanıyor.

Komisyon'un yeni planı

AB Komisyonu'nun yeni planını, cuma günü düzensiz göçle mücadele konusunda yapılacak olağanüstü nitelikli AB içişleri bakanları toplantısı öncesinde Komisyon'un içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson açıkladı.

Johansson, bunun AB'nin daha önceki planlarından ne farkının olduğu, yeni ne getirdiği sorusu üzerine, son yıllarda Batı Akdeniz ve Atlantik bölgesinden, Sahtaaltı Afrika'dan gelenlerin azaldığını, bunun da kaynak ülkelerle yapılan çalışmalar sayesinde olduğunu söyledi.

"Büyük çoğunluğunun uluslararası korumaya ihtiyacı yok"

AA'nın haberine göre, "Şimdi gelenlerin milliyetleri değişiyor." diyen Johansson, şöyle devam etti:

"Gelenlerin büyük çoğunluğunun uluslararası korumaya ihtiyacı yok. Bu yüzden farklı eylemlerde bulunmalıyız. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde örneğin Bangladeş'e gittim. Daha önceki yıllarda Bangladeş gündemde değildi.

"Çok fazla Pakistanlı, Hindistanlı, Burundili geliyor"



Ayrıca şu anda Mısır ve Tunus'tan da çok sayıda gelen kişi bulunuyor. Batı Balkanlar rotasından (Sırbistan ile) vizesiz seyahat imkanı sayesinde çok fazla Pakistanlı, Hindistanlı, Burundili geliyor."

Johansson, AB'ye göçün yeni olmadığını ancak gelenlerin milliyetleri değiştiği için çalışmalarını buna göre ayarlamaları gerektiğini kaydetti.