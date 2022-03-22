AB, askeri oluşum kararı “Stratejik Pusula” belgesini kabul etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları, AB’nin savunma ve güvenlik politikalarına yön verecek “Stratejik Pusula” belgesini kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sürerken, AB ülkeleri görüşmeye devam ediyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları bir araya geldi.

ASKERİ OLUŞUMA YEŞİL IŞIK

Toplantıda AB’nin savunma ve güvenlik politikaları konusunda ortak politikalara yön verecek "Stratejik Pusula’’ belgesi kabul edilerek, AB tarihinde ilk kez askeri kabiliyeti olan bir yapı kurulmasına yeşil ışık yakıldı.

5 BİN ASKERDEN OLUŞAN ASKERİ BİRLİK KARARI

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin 5 bin askerden oluşan ve gerekli durumlarda hızlı ve etkin cevap verme amacıyla kullanılabilecek askeri bir oluşum için karar aldığını belirtti.

Borrell, "AB gerektiğinde kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayabilme kapasitesine sahip olmalıdır’’ ifadelerini kullanarak, söz konusu yapının yeni bir ordu olmadığını ve üye ülke orduları arasında verimli bir koordinasyon sağlamasının hedeflendiğini aktardı.

"NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL"

AB’nin kurmayı öngördüğü askeri yapının bir AB ordusu olmadığını söyleyen Borrell, "Bu yapı NATO’ya alternatif değil’’ ifadelerini kullandı.

AB’nin mevcut savunma ve güvenlik harcamalarının 200 milyon euro olduğunu ve bunun üye ülkelerin gayrisafi milli hasılaya (GSMH) göre yüzde 1,5’luk bir orana tekabül ettiğini belirten Borrell, “Aynı işi iki kez yapmadan NATO’nun askeri kapasitesine ek olacak yeni askeri harcamalar yapmamız gerekiyor. Bizim bu harcamalarımız Rusya’nın kapasitesinden 3-4 kat daha büyük’’ diye konuştu.

"SÖZ KONUSU KARAR, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA BİR TEPKİ OLARAK ORTAYA ÇIKMADI"

AB’nin aldığı bu yeni askeri işbirliği kararının Ukrayna savaşına bir tepki olmadığını söyleyen Borrel, “Burada iki yıllık bir çalışmanın sonucundan bahsediyoruz. Söz konusu karar Rusya-Ukrayna savaşına bir tepki olarak ortaya çıkmadı. AB olarak kendi güvenliğimizi sağlayabilmek için bu çalışmayı yapıyorduk’’ dedi.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA"

Yakın geçmişte henüz savaş yokken Avrupa güvenliğinin tehlikede olabileceği yönünde demeçler vererek konuya dair dikkat çekmeyi hedeflediğini söyleyen Borrell, “Bugün bu durum gerçek oldu. Avrupa’nın güvenliği tehdit ediliyor ve tehlike altında. Önceden başladığımız bu çalışmanın bugün haklı olduğu görüldü’’ dedi.

TOPLANTIDA MALİ'DE ELE ALINDI

AB Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak gündemle Mali’yi de görüştüğünü bildiren Borrell, "Mali’ye bugüne kadar askeri ve mali desteklerde bulunduk.

Son gelişmelerden sonra mevcut Mali geçiş idaresinden AB misyonları için etkin güvence istedik. Mali makamlarından bu talebimize cevap bekliyoruz. Gelecek cevaba göre AB’nin tavrı oluşacaktır. Biz Mali hükümetine yönelik desteği kestik ancak Mali halkını doğrudan desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.

DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'de tartışmaya açılan AB ordusu fikrine sıcak bakmadığını dile getirmiş, bunun NATO'yu zayıflatabileceğini söyleyerek, "Avrupa bölünür" uyarısında bulunmuştu.

İSVEÇ'TE KARŞI ÇIKMIŞTI

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin, ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi askeri gücünü kurma planının doğru bir çözüm olmadığını söyleyerek bu oluşuma sıcak bakmamıştı.