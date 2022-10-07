AB, Azerbaycan - Ermenistan sınır belirleme çalışmalarına destek verecek

Avrupa Birliği, iki ülke arasındaki sınırlar konusuna katkı sunacak. Çalışmalar, en fazla iki ay için yapılacak.

Brüksel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmalarını desteklemek üzere harekete geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi.

Toplantı, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında 4'lü görüşme şeklinde gerçekleştirildi.

Sınır belirleme çalışmaları

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve 1991 tarihli Alma Ata Bildirisi'nin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarında temel oluşturacağını teyit etti.

Bir sonraki toplantı Brüksel'de

Sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının Brüksel'de ekim ayı sonunda yapılacağı belirtildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışmasını kolaylaştırma konusunda uzlaştığı, Azerbaycan'ın da gerektiğinde bu misyonla iş birliği yapacağı ifade edildi.

"Bu misyonun amacı, güven tesis etmek"

AA'nın haberine göre, açıklamada, "AB misyonu, ekim ayında en fazla iki ay için çalışmalarına başlayacak. Bu misyonun amacı, güven tesis etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkı sunmaktır." denildi.