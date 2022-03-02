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    AB, Belarus'a yeni yaptırım kararları aldı

    Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonda Rusya’ya destek sağlayan Belarus’a yönelik yeni yaptırımlar, AB tarafından onaylandı. Yaptırımlar, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanın yürürlüğe girecek.
    • AA
    • 02.03.2022 - 13:58
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    AB, Belarus'a yeni yaptırım kararları aldı

    Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

    Bu karara göre, Rusya'ya sağladığı destekler nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanacak.

    ORDUDAN KİŞİLER DE YAPTIRIMLARA DAHİL EDİLECEK

    Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olan Belaruslu yetkililer ve Belarus ordusundan bazı kişiler AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı uygulanacak.

    KERESTE, ÇELİK VE POTAS SEKTÖRLERİ DE YAPTIRIM KAPSAMINDA

    Belarus ekonomisinin kereste, çelik ve potas sektörleri de yaptırım kapsamına alınacak. Yeni yaptırımlarla Belarus'un AB ülkelerine söz konusu ürünleri göndermesi engellenecek.

    AB, Belarus a yeni yaptırım kararları aldı #1


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