AB, dijital koronavirüs sertifikasının süresini uzatma kararı aldı

Süresi 30 Haziran'da bitecek sertifika için bir yıl uzatma kararı alındı.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs salgını döneminde güvenli seyahat için dijital koronavirüs sertifikasını devreye aldı.

AB, Birlik içinde ve Schengen bölgesine seyahatlerde kullanılan sertifikanın geçerlilik süresini bir yıl uzatacağını duyurdu.

30 HAZİRAN 2023 KARARI

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, süresi 30 Haziran 2022'de bitecek sertifikanın geçerlilik tarihi 30 Haziran 2023'e uzatılacak.

Karar, koronavirüs Avrupa'da hala etkisini sürdürmesi nedeniyle enfeksiyon sayılarının artması ya da yeni varyantların ortaya çıkması ihtimallerine karşı alındı.

YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Yeni düzenleme ile sertifika düzenlenebilecek test türleri arasına yüksek kaliteli laboratuvar bazlı antijen testleri de dahil edilecek, aşı sertifikaları, yalnızca sertifikayı veren üye devlette değil, herhangi birinde uygulanan doğru toplam doz sayısını içerecek ve aşılar için klinik araştırmalara katılan kişilere de sertifika verilebilecek.

SERTİFİKANIN KULLANILDIĞI ALANLAR

Birlik içinde vatandaşların aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan söz konusu sertifikalar, AB ülkelerinde seyahatlerde ve sosyal hayatta restoran, sinema, müze gibi kapalı mekanlara girerken kullanılıyor.

60 ÜLKE SİSTEME DAHİL

AB dışındaki ülkelerden gelenlerin de Schengen bölgesine ziyaretlerinde kullanması için halihazırda toplam 60 ülke, AB Dijital Kovid Sertifikası sistemine dahil durumda.

AB, Türkiye'nin koronavirüs aşı sertifikasını 19 Ağustos 2021'de tanıma kararı almıştı.