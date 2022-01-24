AB: Diplomatları Ukrayna'dan tahliye etme planımız yok

ABD'nin tahliye kararını değerlendiren Borrell, Washington'dan konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

ABD, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik olası işgal girişimine karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye planı, Avrupa Birliği'nin (AB) gündemine geldi.

BRÜKSEL, ABD'DEN AÇIKLAMA BEKLİYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile güvenlik görüşmeleri devam ettiği sürece ABD'nin yaptığı gibi diplomatik personelin ailelerini Ukrayna'dan tahliye etme planlarının olmadığını söyledi.

Borrell, basın açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bize bu duyurunun nedenlerini açıklayacak. Aynı şeyi yapmayacağız çünkü nedenini bilmiyoruz." dedi.

"AYRILMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ukrayna'dan tahliye planlarının olmadığını aktaran Borrell, Moskova ile görüşmelerin sürdüğü bir dönemde durumu dramatize etmemeleri gerektiğini dile getirdi ve ekledi: "Ayrılmamız gerektiğini düşünmüyorum."