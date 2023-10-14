AB dış politika şefi Borrell, Gazze'yi Ukrayna'ya benzetti: Suyu, kamu hizmetlerini kesemezsiniz Gazze'ye ablukaya tepki gösteren Borrell, "Bütün bir nüfusun suyunu kesemezsiniz" dedi. AB diplomatı, 1 milyon kişinin 24 saat içinde tahliyesinin gerçekçi bir talep olmadığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey diplomatı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in bazı askeri saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

"Ukrayna'da söyledik, Gazze'de de söylüyoruz"

İspanyol El Pais gazetesine konuşan Borrell, "Ukrayna'da söyledik, Gazze'de de söylüyoruz: Bütün bir nüfusun suyunu ve tüm hizmetlerini kesemezsiniz." dedi.

Borrell, bunu tekrar etmeyi sürdüreceklerini belirtirken, İsrail'in uluslararası hukuka uyması konusunda baskı yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Leyen'in İsrail ziyaretinden sonra dikkat çeken açıklama

Borrell'in açıklaması, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e uçarak Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ve Avrupa'nın İsrail'e destek sözü vermesinin ardından geldi.

1 milyon kişinin 24 saat içinde tahliyesi gerçekçi değil

İsrail ordusunun tahliye emrine ilişkin Borrell, 1 milyon kişinin 24 saat içinde Gazze'nin kuzeyini boşaltmasını talep etmenin "gerçekçi olmadığını" kaydetti.

AB'li diplomat, verdiği mülakatta şunları anlattı:

Oradaki heyetimiz, yaralıların olduğu barınak ve hastanelerde 'Nasıl gideceğiz, ulaşım bile yoksa nasıl hareket edeceğiz' diyen insanlardan bilgi alıyor.

Borrell: Bölünmeler ortaya çıktı

Çatışmanın Avrupa'daki eski bölünmeleri ortaya çıkardığını dile getiren Borrell, AB yetkililerinin "büyük çoğunluğunun" Filistin'e yardımın askıya alınmasına karşı olduğunu söyledi.

Borrell, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda "tüm aktörlerle" görüştükten sonra altyapının bombalamalardan büyük zarar gördüğünü ifade etti.

"Uluslararası toplum Filistin sorununu unuttu"

Aynı isim, ancak İsrail bombalamayı bırakırsa, Gazze'ye insani yardım götürebilmeyi ve belirli tahliyeleri gerçekleştirebilmeyi düşündüklerini aktardı.

Üst düzey AB diplomatı, bu krizin "uluslararası toplumun Filistin sorununu unuttuğunu gösterdiğini" sözlerine ekledi.