AB, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak istiyor Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi'nde dondurulan Rus varlıkları konusunu ele aldıklarını söyledi.

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri sürüyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken, son günlerde saldırının şiddetini artıran Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulanıyor.

Ekonomik yaptırımlara uğrayan Moskova'nın maddi varlıklarına Batı tarafından el konuldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, savaş nedeniyle bugüne kadar Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar euronun üzerinde varlığını dondurmuştu.

Komisyon, dondurulan varlıklarla ilgili bir teklif hazırlayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Leyen zirvede, dondurulan Rus varlıkları konusunu ele aldıklarına işaret ederek, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından sağlanan karlara odaklanan bir teklif hazırlayacaklarını söyledi.

"Bedelini ödemeli"

Rusya'nın Ukrayna'daki büyük yıkımdan sorumlu olduğunu ve bunun bedelini ödemesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna'nın altyapısının büyük bir bölümünü yok eden Rusya'nın, bunun onarımına ve yeniden inşasına katkıda bulunmaması söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna'nın geleceği için kullanılmalı"

AB Konseyi Başkanı Michel de, "Dondurulmuş varlıkların Ukrayna için kullanılması konusunda çabaları ortaklarla birlikte sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Bu paranın bir kısmının, Ukrayna'nın geleceği için kullanılmasının adil olacağını düşünüyoruz." diyen Michel, çok ciddi olduklarını ve bu durumun bütün unsurlarını detaylıca değerlendirdiklerini vurguladı.