AB Enerji Bakanları, doğalgaz tavan fiyatı konusunda anlaşamadı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları, doğalgaza tavan fiyat getirilmesi konusunda anlaşamaya varamadı.

Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan acil enerji önlemleri paketini ve doğalgaza tavan fiyat getirilmesi konusunu ele alan bakanlar, toplantıda anlaşmaya varamadı.

Görüşmenin ardından AB Dönem Başkanı Çekya Endüstri ve Ticaret Bakanı Josef Sikela ve AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi veren Sikela, "Bugün uzun süren, teknik konuların ağırlıklı olarak ele alındığı görüşmelerimizde AB Komisyonu tarafından önerilen ortak gaz alımı ve dayanışma prensibi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projelere ağırlık verilmesi konularında uzlaşma sağlandı. Enerji fiyatlarını düzenleme konusundaki öneri için ise görüşmeler başlamış oldu. Bu konuda 13 Aralık’ta tekrar toplanma kararı aldık. Bu tarihte yapacağımız 5. Enerji Toplantısında anlaşma umuyoruz. Ayrıca bugün AB ülkeleri arasında rekabeti olumsuz etkileyen konuları da ele aldık" dedi.

"Aşırı fiyatlar vatandaşlarımızı ve endüstrilerimizi zora sokuyor"

AB Enerji Bakanlarının, ortak gaz alımı konusunda anlaştıklarını belirten Simson, "TTF adı verilen mevcut fiyatlandırma mekanizmasına ek bir fiyat düzenleme mekanizmasının eklenmesi konusundaki öneriler, piyasada mevcut enerji ihtiyaçlarının acilen karşılanması için alınması gereken tedbirler ve ayrıca bu kışa yetişecek şekilde evlerine yenilenebilir enerji üretebilecek mekanizma kurmak isteyen vatandaşların ihtiyacı olan desteklerin sağlanması konuları ele alındı" ifadelerini kullandı.

"Fiyatların tavan yaptığını gördük"

Gaz fiyatlarında, son haftalarda düşüş yaşandığını ve yavaş yavaş Ağustos ayı fiyatlarına geri dönüldüğünü sözlerine ekleyen Simson, "Fiyatların tavan yaptığını gördük. Bu durumlara engel olmak için gaz fiyatlarının düzenlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda aylık 275 megavat saati geçen TTF fiyatlarının sınırlandırılmasını önerdik. Aşırı fiyatlar vatandaşlarımızı ve endüstrilerimizi zora sokuyor. Bu nedenlerle etkileri azaltmak için istendiği zaman askıya alınabilecek bu öneriyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Jeneratör ve dönüştürücüler göndermeye devam etmeliyiz"

Çoğunluk anlaşmadan yana AB Komisyonu tarafından sunulan fiyat düzenlemesi önerisinin Aralık ayında tekrar ele alınacağını da söyleyen Simson, "Bugün gördük ki farklı görüşlerimiz olsa da çoğunluk anlaşmadan yana tavır gösterdi. Anlaşabileceğimizi umuyorum. Ayrıca Ukrayna’ya destek vermeye devam etmeliyiz. Ukrayna ve Moldova halkları saldırılar nedeniyle zor durumda. Ukrayna Enerji Bakanı da video konferans bağlantısıyla ülkedeki zor durumu aktardı. Ukrayna’da enerjiyi yeniden sağlamalıyız. Sivil destekler kapsamında jeneratörler ve dönüştürücüler göndermeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

AB Enerji Bakanlarının görüşmelerine 13 ve 19 Aralık tarihlerinde devam etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu geçtiğimiz Salı günü gaz fiyatlarındaki ani ve aşırı artışı önleyecek geçici bir düzenleme yapılmasını teklif etmiş ve vadeli doğalgaz fiyatında megavat saat başına 275 euro tavan fiyat önermişti.