AB, Esad rejimine yaptırımları 1 yıl uzattı

Halka şiddet içeren baskı nedeniyle Suriye'de rejime yaptırımlar, Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Esad rejimine yeniden yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sivil halka yapılan baskı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, 1 yıl uzatılarak 1 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

70 KURULUŞ, 283 KİŞİ

AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişiyi ise listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 283 oldu. Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor.

AB'nin Suriye yaptırımları, Esad rejiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla, rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef almıştı.

YAPTIRIMIN KAPSAMI

Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor.

Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.