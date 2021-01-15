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    AB, Esad'ın Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım listesine ekledi

    Suriye'de rejimin bakanı Mikdad, Brüksel'in yaptırım listesine alındı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 18:02
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    AB, Esad'ın Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım listesine ekledi

    Avrupa Birliği (AB), Esad rejimine yönelik yaptırım kararı aldı.

    Suriye'deki Esad rejiminin dışişleri bakanı olarak atadığı Faysal Mikdad, yaptırım listesine eklendi.

    Mikdad, 22 Kasım 2020’de eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in hayatını kaybetmesi sonucu, dışişleri bakanlığı görevine atanmıştı.

    SURİYE'DE REJİME YAPTIRIM KARARI

    Mikdad'ın eklenmesiyle AB'nin yaptırım listesindeki Esad rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi. Listede ayrıca 70 kurum ve şirket bulunuyor.

    Esad rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor.

    AB'DEN AÇIKLAMA

    AB Konseyi'nden, söz konusu yaptırıma ilişkin açıklamada, "Suriye'deki durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda ve Faysal Mikdad’ın Dışişleri Bakanı olarak atanması göz önüne alındığında, 2013 tarihli Karar Ek 1'de kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiler veya kuruluşlar listesine eklenmelidir." denildi.

    AB, Esad ın Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ı yaptırım listesine ekledi #1

    BRÜKSEL'İN ESAD'A YAPTIRIMLARI

    AB, Esad rejimine ayrıca petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

    Daha önce rejimin dışişleri bakan yardımcısı olan Mikdad, Velid Muallim'in 16 Kasım 2020'de ölmesinden sonra dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.

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