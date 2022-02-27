AB, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Rusya'nın Ukrayna saldırısının dördüncü gününde 20'den fazla ülke Rusya'ya hava sahalarını kapattıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine, Avrupa Birliği hava sahasını bütünüyle Rusya'ya kapatma kararı aldı.

An itibarıyla Rusya'ya hava sahası açık ülkeler sadece bazı eski Yugoslavya cumhuriyetleri (Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya), Arnavutluk, İsviçre ve Türkiye olduğu açıklandı.

"RUS UÇAĞI, AB HAVA SAHASINA GİREMEYECEK"

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili, “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” dedi.

AB, Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını aldıktan sonra yayınlanan fotoğraflarda, hava sahasını kapatan Avrupa ülkeleri mavi renk ile gösterildi.

"RUS UÇAKLARI, BU TOPRAKLAR ÜZERİNDE UÇAMAYACAK"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, twitter resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçakları için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklarından havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil" ifadelerini kullandı.



