AB, Hüsnü Mübarek ve ailesine yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı

2011’den bu yana Mübarek ve aile üyelerine uygulanan yaptırımlar, AB tarafından kaldırıldı.

Avrupa Birliği (AB), Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve ailesi için uygulanan yaptırımları kaldırdı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, devlet fonlarını kötüye kullanmaktan sorumlu 9 kişi hakkındaki kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılma kararı alındığı duyuruldu.

“DEVLET FONLARINI KURTARDI”

Ayrıca açıklamada yaptırım kararlarının amacına ulaşarak, devlet fonlarını kurtarmaya yardımcı olduğu kaydedildi.

AB’DEKİ VARLIKLARI DONDURULDU

21 Mart 2011 tarihinde AB dışişleri bakanları, Mübarek ve ailesinin AB içindeki mal varlıklarını dondurma kararı alarak, 9 kişi yaptırım kapsamına alınmıştı.

AİLESİ KISITLANTI

2011’den bu yana yaptırım kapsamına alınan kişiler ise şöyle:

Mübarek ile eşi Suzan Salih Sabet, Mübarek’in iki oğlu ve gelinleri, eski Turizm Bakanı Muhammed Zohir, eski İçişleri Bakanı Habib İbrahim Eladli ve Eladli'nin eşi.

30 YIL İKTİDARDA KALDI

30 yıllık Mübarek iktidarı halk ayaklanması ile son bularak ilk demokratik seçimlerin yapıldığı Mısır’da, Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçilmişti.

Mursi ise 3 Temmuz 2013'de askeri darbe ile devrilmişti.