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- AB içerisindeki seyahatlerde, aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi
AB içerisindeki seyahatlerde, aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi
- AA
- 21.12.2021 - 16:43
Avrupa Birliği (AB), Komisyonu tarafında yapılan açıklamada, aşı sertifikalarında işli son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan vereceği, bu tarihin sona ermesinden itibaren takviye doz şartı aranacağı belirtildi.
1 Şubat 2022'den itibaren Birlik içerisindeki seyahatlerde kullanılan AB Dijital Kovid Sertifikası'nın geçerliliğini koruması için son dozu takiben 9 aylık süre tanınacağını bildirdi.
Yeni düzenleme, üye ülkelere takviye dozların elde edilmesi ve uygulanması için yeterli süreyi sağlama hedefiyle 1 Şubat'tan itibaren yürürlükte olacak. Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor.
60 ÜLKE SİSTEME DAHİL
AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı. 5 kıtada, Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil edildi.
AB'de kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretiliyor.