AB içerisindeki seyahatlerde, aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi

AB Dijital Kovid Sertifikası'nın geçerlilik süresinin, son dozu takiben 9 ay olacağı belirtildi. Yeni uygulamanın 1 Şubat 2021’de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu tarafında yapılan açıklamada, aşı sertifikalarında işli son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan vereceği, bu tarihin sona ermesinden itibaren takviye doz şartı aranacağı belirtildi.

1 Şubat 2022'den itibaren Birlik içerisindeki seyahatlerde kullanılan AB Dijital Kovid Sertifikası'nın geçerliliğini koruması için son dozu takiben 9 aylık süre tanınacağını bildirdi.

Yeni düzenleme, üye ülkelere takviye dozların elde edilmesi ve uygulanması için yeterli süreyi sağlama hedefiyle 1 Şubat'tan itibaren yürürlükte olacak. Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor.

60 ÜLKE SİSTEME DAHİL

AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı. 5 kıtada, Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil edildi.

AB'de kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretiliyor.