AB ile ABD, ticaret ve teknolojiye odaklandı: İş birliğini artıracaklar ABD Dışişleri Bakanı Blinken, iki alanda ortaklık vurgusu yaptı. Blinken, "Risk temelli yaklaşıma olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" mesajı verdi.

AA

İsveç'in Lulea şehri, Avrupa Birliği (AB)-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin 4'üncü bakanlar toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıya katılanlar arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da vardı.

Taraflar, yeni teknolojiler, yapay zeka, sürdürülebilir ticaret ve ekonomik güvenlik konularına odaklandı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu üyesi Thierry Breton'un da bir araya geldiği toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

AB ve ABD'nin iş birliği mesajı

Blinken, AB ve ABD'nin karşı karşıya olduğu en acil sorunları iş birliği ve üretken bir şekilde ele aldıklarını belirterek, sürdürülebilir, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri oluşturmaya odaklandıklarını söyledi.

Blinken, kritik mineraller ve bu alana yatırım konusunda AB ile iş birliği yapacaklarını, bilgi paylaşarak birlikte çalışacaklarını anlattı.

Tedarik zincirlerini çeşitlendirmek istiyorlar

Rusya-Ukrayna Savaşı, ihracat kontrolleri, Çin'in ortaya çıkardığı zorluklar konusunda AB ve ABD'nin aynı noktada birleştiğine dikkati çeken Blinken, şöyle konuştu:

Yatırım tarama mekanizmaları ve ihracat kontrollerine ilişkin koordinasyon, gördüğümüz bazı piyasa dışı uygulamalarla mücadele için tedarik zincirlerini çeşitlendirme gibi konular üzerinde çalışıyoruz.

"Soğuk savaş istemiyoruz"

Blinken, Çin'le karşı karşıya gelmek istemediklerine işaret ederek şöyle dedi:

Hiçbirimiz bir soğuk savaş istemiyoruz. Hiçbirimiz bağlaşımı kesme peşinde değiliz. Çin'le ticaret ve yatırımdan hepimiz faydalanıyoruz. Riski azaltmaya odaklandık.

Yapay zeka üzerinde yoğun görüşme

"Bugün yapay zeka üzerine çok yoğun ve verimli bir tartışma gerçekleştirdik." diyen Blinken, AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin yapay zeka konusunda bütün benzer düşünen ülkelere açık gönüllü davranış kuralları belirlenmesinde önemli bir role sahip olacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vestager de "Önümüzdeki haftalarda bir yapay zeka davranış kuralları taslağı geliştireceğiz." dedi.

“Sorumlu yapay zekaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Vestager, günümüzde yapay zeka destekli sohbet robotlarının çok çeşitli alanlarda kullanıldığını anımsattı.

İş birliğini geliştirme vurgusu

AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi bitiminde ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, AB ve ABD'nin yeni teknolojiler, sürdürülebilir ticaret ve ekonomik güvenlik gibi çeşitli konularda iş birliğini geliştirmekte anlaşma sağladığı ifade edildi.

Değişen uluslararası ortam karşısında ekonomik güvenliği etkileyen zorlukları belirlemek ve bunlara karşılık vermek için iş birliği ve bilgi alışverişi yapılacağına işaret edilen bildiride, "Ekonomik güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik iş birliğimizin temelinin uluslararası kurallara dayalı sistemden kaynaklandığını teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, tedarik zincirini çeşitlendirme, piyasa bozucu politika ve uygulamalar ile ekonomik baskılara karşı dayanıklılığı artırmada G7 de dahil diğer ortaklarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Fırsatları birlikte değerlendirecekler

AB ve ABD'nin yapay zeka, 6G, dijital platformlar ve kuantum hesaplama da dahil olmak üzere teknoloji alanlarında iş birliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğu belirtilen bildiride, yeni teknolojik alanlarda ortaya çıkacak fırsatların birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

Bildiride, iklim değişikliğinin ortaya koyduğu zorluklarla mücadelenin ortak öncelik olduğu ifade edilerek, net sıfır ekonomiye geçişi hızlandırmak için karbondan arındırma çabalarının ticaret politikasının merkezine yer alacağı belirtildi.

Riskli temelli yaklaşım

AB ve ABD'nin kritik maden anlaşması için müzakerelere başladığı anımsatılan bildiride, AB'de çıkarılan veya işlenen kritik minerallerin ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası'nın temiz araç vergisi kredisindeki gereksinimlere uymasının sağlamak için işbirliği yapılacağına işaret edildi.

Bildiride, "AB ve ABD güvenilir ve sorumlu yapay zeka teknolojilerini ilerletmek için bu alana yönelik risk temelli bir yaklaşıma olan bağlılıklarını teyit ediyor." ifadesi yer aldı.

Yapay zekadaki son gelişmelerin fırsatlar ve riskler ortaya koyduğu anımsatılan bildiride, bu konuda birlikte bir yol haritası üzerinde çalışılacağının altı çizildi.

Bildiride, AB ve ABD'nin dayanıklı yarı iletken tedarik zincirleri kurmak zorunda olduğu anımsatılarak, tarafların yarı iletken tedarik zinciri kesintilerine karşı ortak bir erken uyarı mekanizması ile yarı iletken sektörüne sağlanan kamu desteği hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı için bir şeffaflık mekanizmasını tamamladığı ifade edildi.

Anlaşmazlıkları diyalog ortamında gidermeyi amaçlıyorlar

AB ve ABD'nin yarı iletkene verilen kamu desteğinde bir yarıştan kaçınmakta kararlı olduğuna işaret edilen bildiride, ticaret politikasının net sıfır ekonomiye geçişi sağlamadaki önemli rolü olduğu ve bu alanda da iş birliği yapılacağı belirtildi.

Bildiride, yeşil dönüşüm ve ekonomik güvenlik için AB ve ABD'nin kritik mineraller, metaller ve malzeme girdileri tedarik zincirleri konusunda ortak çalışacağı kaydedildi.

Değişen jeopolitik ortamda AB ve ABD'nin ihracat kontrolleri ve yatırım taraması alanında iş birliğini sürdüreceği belirtilen bildiride, piyasa dışı politikalar ve uygulamalar ile ekonomik baskıdan kaynaklanan zorlukların birlikte ele alınacağının altı çizildi.

AB ve ABD arasında 2021 yılında başlatılan Ticaret ve Teknoloji Konseyi bu alanlarda iş birliğinin ilerletilmesini ve yaşanan anlaşmazlıkların diyalog ortamında giderilmesini hedefliyor.