AB, İngiltere’ye koronavirüs aşı ihracatını durdurabilir

İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne koronavirüs aşılarının ihracatını başlatmaması halinde AB, İngiltere’ye aşı ihracatını durduracak.

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, İngiltere’nin koronavirüs (Covid-19) aşılarının ihracatına yasak koyduğunu iddia etmesinin ardından İngiltere ve AB yetkilileri arasındaki gerginlik giderek artıyor.

"İNGİLTERE BİZE AŞI GÖNDERMEZSE, BİZ DE GÖNDERMEYİZ"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’ye Covid-19 aşılarını göndermeye başlamaması halinde AB’nin Birleşik Krallık’a Covid-19 aşı ihracatını durduracağını belirtti.

Leyen, "İhracatta karşılıklılık ve orantılılık görmek istiyoruz ve bu konuda sunmamız gereken araçları kullanmaya hazırız. Bu, Avrupa’nın adil payını almasını sağlamakla ilgilidir" dedi.

Leyen, AB’nin son haftalarda İngiltere’ye 10 milyon Covid-19 aşı dozu gönderdiğini belirterek, İngiltere’nin AB’ye aşı ihracatında bir numaralı ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Bu karşılıklılık için bir davettir" dedi.

30 MİLYON DOZ TESLİM EDECEĞİNİ HATIRLATTI

Leyen, İngiltere’ye Moderna ve BioNTech-Pfizer’ın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca’nın 2021’in ilk çeyreğinde söz verdiği 90 milyon dozdan yalnızca 30 milyonunu teslim edeceğini hatırlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, İngiltere’nin aşı milliyetçiliğine tüm biçimleriyle karşı çıktığına dikkat çekmiş, İngiltere’nin tek bir aşının dahi ihracatını engellemediğini vurgulamıştı.