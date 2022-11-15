AB, İsrail'in öldürdüğü Filistinli kız çocuğu için soruşturma istedi

Filistin Temsilciliği, "Bu olay süratle soruşturulmalı ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, İsrail ordusunun şiddetine tepki gösterdi.

İsrail askerlerinin baskını sonucu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

AB Filistin Temsilciliği, yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen 16 yaşındaki Filistinli Felle el-Musaleme'nin ailesine taziyelerini iletti.

AB: İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü

Açıklamada, Musaleme'nin, “İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu trajik bir şekilde öldürüldüğü” kaydedildi.

Açıklamada, “2022'de Batı Şeria'da şimdiye kadar 32 çocuk, çoğu vakada orantısız ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.” değerlendirmesi yer aldı.

"Olay süratle soruşturulmalı, hesap verilmeli"

Filistinli kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin soruşturma açılması için çağrı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İsrail, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin bir tarafı olarak, çocukların korunmasını, önem verilmesini, onurunu ve yaşam hakkını güvence altına almak da dahil olmak üzere çocukların haklarını sağlamalıdır. Bu olay süratle soruşturulmalı ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır.”

Musaleme'nin hayatını kaybetmesi



AA'nın haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beytunya beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş nedeniyle Musaleme'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.​​​​​​​