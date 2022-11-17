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    AB, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini memnuniyetle karşıladı

    AB yönetimi, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
    • 17.11.2022 - 19:30
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    AB, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini memnuniyetle karşıladı

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş neticesinde ortaya çıkan gıda krizine, Türkiye çözüm buldu..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde krize el atıldı ve İstanbul'da, geçtiğimiz temmuz ayında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.

    Anlaşma sayesinde devam eden sevkiyatlar, bugün 120 gün daha uzatıldı.

    Konuyla ilgili Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi.

    "Anlaşmanın yenilenmesinden memnuniyet duyuyoruz"

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşmanın yenilenmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

    Anlaşmanın gıda fiyatlarının düşürülmesi ve dünya genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasında hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "AB, Karadeniz tahıl girişiminin devamının sağlanması için Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin gösterdiği çabaların altını çizmektedir." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, Karadeniz güzergahı ve AB'nin "dayanışma şeritleri" olarak adlandırdığı kara güzergahlarıyla birlikte 25 milyon ton tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihraç edildiği aktarıldı.

    "Gıda asla silah olarak kullanılmamalı"

    "Gıda, asla savaş silahı olarak kullanılmamalıdır." denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki tarım tesislerini ve ihracat güzergahlarını kasıtlı olarak hedef aldığı, bu nedenle gıda fiyatlarının arttığı belirtildi.

    AB açıklamasında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Rusya ile üçüncü ülkeler arasındaki tarım ve gıda ürünleriyle gübre ticaretini hedef almadığı vurgulandı.

    AB, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini memnuniyetle karşıladı #1


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