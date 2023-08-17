AB Komisyonu Başkanı Leyen'in tepki çeken Yunanistan tatili: İstifasını istediler AB Komisyonu Başkanı Leyen, Yunanistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği Girit tatili nedeniyle tepkilerin odağına oturdu. Brüksel, "Tatil kurallara uygun" derken, Leyen'in görevinden ayrılması talep edildi.

AA & Ensonhaber

Ursula von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski'nin misafiri olarak Girit'e tatile gitti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı ve eşi Heiko von der Leyen, pazartesi günü sona eren üç günlük özel ziyarette Miçotakis Ailesi tarafından ağırlandı.

Tepki çeken tatil

Yunanistan'da gerçekleştirilen tatil, eleştirileri beraberinde getirdi.

Söz konusu tatilin, casus yazılım skandalı, göçmen teknesi trajedisi ve sığınmacıların yasa dışı geri itilme haberleri nedeniyle gözlerin çevrildiği Atina'ya yönelik Brüksel'in tutumunu değiştirebileceği belirtiliyor.

AB Komisyonu, Leyen'in tatiliyle ilgili yöneltilen eleştirilere ve istifa çağrılarına yanıt verdi.

Brüksel: Kurallara uygun

Ursula von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in misafiri olduğu ve ziyaretin "kurallara tümüyle uygun ve kişisel bir gezi" olduğu kaydedildi.

Bir AB Komisyonu sözcüsü, "Bu, tamamen Komisyon'un yönergelerine uygun, kişisel bir geziydi." dedi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) etkili milletvekillerinden olan ve Leyen'in istifasını isteyen Sophie in 't Veld, Birliğin yasalarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi için AB Ombudsmanı'na başvurdu.

In 't Veld, ayrıca eylülde yeniden toplanacak Genel Kurul'da bu ziyaretin ele alınması için AP'den talepte bulunduğunu duyurdu.

"Başbakanın evinde tatil, karar alma sürecini tehlikeye atabilir"

AP'li vekil, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

AB Komisyonu, AB hukukunun uygulanmasından sorumludur. Tarafsız olması şarttır.



AB Komisyonu Başkanı'nın, üye ülkelerden birinin başbakanının evinde tatil yapması, Komisyon'un karar alma sürecini tehlikeye atabilir.

Leyen'in istifası isteniyor

Öte yandan In 't Veld, von der Leyen'in Girit'e yaptığı ziyareti eleştirdiği paylaşımında şunları aktardı:

Bu (Von der Leyen Yunanistan'da tatil yaptığı) sırada Komisyon, geri itmeler, Yunanistan'daki tekne faciası soruşturması, muhalefet partisini hedef alan dinleme skandalı, bir araştırmacı gazetecinin faili meçhul cinayeti ve bağımsız gözetim organlarının baltalanması konusunda bariz bir şekilde sessiz kalıyor.



Yunanistan ve hükümeti ile ilgili konular AB Komisyonu'nda görüşülürken, von der Leyen'in istifa etmesi uygun olacaktır.

AB Komisyonu'nu Yunanistan'ın ihlallerine karşı sessiz kalmakla suçlayan Hollandalı milletvekilinin eleştirileri, Avrupa basınında geniş yer buldu.