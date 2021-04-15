AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran Leyen, aşılama kampanyalarının hız kazanacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüse karşı aşı olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan von der Leyen, "AB içinde 100 milyon aşılama sayısını geçtikten sonra ben de bugün koronavirüs aşısının ilk dozunu olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

AŞI YAPTIRIRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Von der Leyen, aşı teslimatlarının ve aşılamaların AB içinde hız kazanacağını belirterek, "Ne kadar hızlı aşılanırsak, salgını o kadar çabuk kontrol edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

62 yaşındaki tıp doktoru von der Leyen, mesajıyla birlikte aşı olurken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

AB'NİN YAZ SONU HEDEFİ

AB ülkelerinde aşılamalar yılın ilk günlerinde başlamıştı. AB Komisyonu, aşı teslimatları ve dağıtımların yavaş ilerlediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ancak son haftalarda AB ülkelerinde aşılamaların biraz hız kazandığı görülüyor.

450 milyon nüfuslu AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması hedefleniyor. Yavaş ilerlemeye rağmen AB yetkilileri, bu hedefe ulaşılacağını savunuyor.