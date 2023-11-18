AB Komisyonu, sosyal medya platformu X'te reklam vermeyecek AB Komisyonu sözcüsü Bahrke, dezenformasyon ve nefret söylemi nedeniyle reklam vermekten vazgeçtiklerini söyledi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elon Musk'ın sosyal medya platformuyla ilgili takındığı tavrı duyurdu.

Brüksel yönetimi, Musk tarafından satın alınan X'te reklam vermeyeceğini söyledi.

AB Komisyonu sözcüsü Johannes Bahrke, basında yer alan AB Komisyonu'nun X'te reklam vermeme kararı aldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Bahrke, bunun, durumun gelişimine göre sık sık revize edilen iç yönergeler dahilinde olduğunu söyledi.

"Reklam vermekten kaçınmalarını tavsiye ettik"

"Son haftalarda çeşitli sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söyleminde endişe verici bir artış gördük ve X kesinlikle bundan oldukça etkilendi." ifadelerini kullanan Bahrke, şöyle konuştu:

Bu nedenle servislerimize içeriğimizin uygunsuz bir bağlamda göründüğünden endişe duyduğumuz ilgili sosyal medya platformlarında bu aşamada reklam vermekten kaçınmalarını tavsiye ettik.

"AB hesaplarının platformu terk ettiği anlamına gelmiyor"

Bahrke, şu ana kadar sosyal medya platformlarından yalnızca X'in etkilendiğini, bu tedbirin yalnızca reklamlarla ilgili olduğunu ve AB hesaplarının platformu terk ettiği anlamına gelmediğini kaydetti.

AB, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler" gerekçesiyle geçen ay X'in Birliğin çevrimiçi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Sözcü Bahrke, reklam yasağı kararının nedeninin bu konuyla ilgili olup olmadığı konusunda ise yorum yapmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)