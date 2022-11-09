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    AB Komisyonu, Ukrayna'ya 18 milyar euro yardım teklifinde bulundu

    Mali yardımlar, her ay 1,5 milyar euro şeklinde aktarılacak. Yardım programı kapsamında, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenebileceği belirtildi.
    • 09.11.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:25
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    AB Komisyonu, Ukrayna'ya 18 milyar euro yardım teklifinde bulundu

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya gelecek yıla dair yardım paketi teklif etti.

    AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Ukrayna'ya 2023'te yapılacak mali yardım, düzenli aylık taksitler halinde ödenecek yüksek ayrıcalıklı kredilerden oluşacak.

    2033'te geri ödemesi başlayacak

    Geri ödemesi 2033'te başlayacak krediler, 35 yıl vadeli olacak ve faizleri AB tarafından ödenecek. Faizlerin, AB ülkeleri tarafından AB bütçesine yapılacak katkılarla ödenmesi hedefleniyor.

    AB'nin "düzenli ve öngörülebilir" şeklinde tanımladığı mali yardımlar, her ay 1,5 milyar euro şeklinde verilecek. Bu sayede Ukrayna'nın her ay 3 milyar euro ile 4 milyar euro olduğu tahmin edilen kısa vadeli fon ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak.

    Maaşlar ödenebilecek

    Yardım paketiyle Ukrayna'da kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenebileceği, hastaneler ve okullar gibi önemli kamu hizmetlerinin devamının sağlanabileceği öngörülüyor.

    AB Komisyonu ayrıca, Ukrayna'nın makroekonomik istikrarının sağlanması ve savaşta hasar gören altyapısının yeniden inşasının da paket sayesinde mümkün olabileceğini belirtiyor.

    AB Komisyonu, Ukrayna ya 18 milyar euro yardım teklifinde bulundu #1

    AB Konseyi'nin onayı şart

    Komisyon, bunların yanı sıra yardım paketiyle Ukrayna'da hukukun üstünlüğü, iyi yönetim, yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda reformların yapılacağını öngörüyor.

    AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.


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