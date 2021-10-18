AB Komisyonu'ndan, Avrupa'da enerji yoksulluğu artabilir uyarısı

2.7 milyondan fazla kişinin ısıtma sorunu yaşadığı Avrupa'da enerji yoksulluğunun tırmanabileceği belirtildi.

Avrupa'da enerji fiyatları, kış öncesi artış kaydetti.

Kıtada yılın son 9 ayında spot elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 150 artış yaşanırken, doğalgazda da benzer durum ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'nin (AB) iş ve sosyal haklar komiseri, Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceği konusunda uyardı.

AVRUPA'DA GÜNDEM ENERJİ YOKSULLUĞU

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Nicolas Schmit, AB'de halihazırda enerji yoksulluğundan muzdarip milyonlarca insanın varlığından bahsederek, sayının artmaya devam edebileceğini söyledi.

"HÜKÜMETLER HAREKETE GEÇMELİ"

Schmit, AB Komisyonu'nun AB ülkelerinin mevcut yüksek enerji fiyatlarının kamu üzerindeki etkisini sınırlamasına yardımcı olabileceğini vurguladı, ancak harekete geçmenin öncelikle ulusal hükümetlere bağlı olduğunu ifade etti.

KONU BRÜKSEL'DE MASAYA YATIRILACAK

Alman hükümet sözcüsü Martina Fietz, cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde koordinasyon içinde olmanın ve AB iç pazarı için mevcut kurallar dahilinde hareket etmenin önemli olduğunu dile getirmişti.

Fietz, söz konusu durumun bu hafta perşembe ve cuma günleri Brüksel'de yapılacak AB Zirvesi'nde tartışılacağını açıklamıştı.

MİLYONLARCA AVRUPALI EVLERİNİ ISITMADA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), kıtada 2.7 milyondan fazla insanın evlerini düzgün bir şekilde ısıtmaya gücünün yetmediğini gözler önüne serdi.