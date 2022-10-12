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    AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek'in aday ülke statüsüne yeşil ışık

    Komisyon, 'potansiyel aday' olan ülkenin 'aday ülke'ye dönüşebileceğini açıkladı.
    • 12.10.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:10
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    AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek'in aday ülke statüsüne yeşil ışık

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bosna Hersek ile ilgili görüşünü açıkladı.

    Açıklamayı, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi yaptı.

    Aday ülke statüsü kararı

    Varhelyi, Avrupa Parlamentosu'nda Komisyon'un 2022 Genişleme Raporu sunumunda yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.

    AA'nın haberine göre, Bosna Hersek, bir süredir "potansiyel aday" ülke konumunda bulunuyordu.

    "Denetlemeye devam edeceğiz"

    AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

    AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

    AB Komisyonu ndan Bosna Hersek in aday ülke statüsüne yeşil ışık #1


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