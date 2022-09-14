AB Komisyonu'ndan elektrik tüketimi yüzde 10 azaltılsın teklifi

AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'da enerji krizi başladı.

Kış aylarında krizin daha da derinleşeceği öngörüleri sonucunda kıtadaki ülkeler ileriye dönük önlemler almaya başladı.

Ülkeler kendi inisiyatifleri ile belli kurallar çerçevesinde tasarruf adımları atarken Avrupa Birliği (AB) de ortak adımlar konusunda çalışıyor.

Elektrik tüketimi yüzde 10 azaltılsın teklifi

Bu kapsamda AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti.

Buna ek olarak yoğun saatlerde tüketimin yüzde 5 düşürülmesi de teklif edildi.



