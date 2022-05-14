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    AB Konseyi Başkanı Michel'den Hiroşima'da nükleer silah mesajı

    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarında nükleer silah kullanma tehdidini, "küresel güvenlik tehlikesi" olarak yorumladı.
    • 14.05.2022 - 04:34
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    AB Konseyi Başkanı Michel'den Hiroşima'da nükleer silah mesajı

    Resmi ziyaret kapsamında Japonya'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentini ziyaret ederek, "dünyanın kitle imha silahlarından kurtulması" çağrısı yaptı.

    "Hiroşima, nükleer silahların yok edilmesi grektiğini hatırlatıyor"

    AA'nın haberine göre; Hiroşima Barış Anıt Müzesini gezen Michel, ziyaretçi defterini imzalayarak, Hiroşima'nın kendisine "nükleer silahların yok edilmesi için yoğun bir kararlılık" hissettirdiğini söyledi.

    AB Konseyi Başkanı Michel den Hiroşima da nükleer silah mesajı #1

    "Rusya'nın nükleer silah tehdidi utanç verici"

    Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinen Michel, Moskova'nın nükleer silah kullanma tehdidinin "küresel güvenlik tehlikesi, utanç verici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

    AB Konseyi Başkanı Michel den Hiroşima da nükleer silah mesajı #2

    "Barış ve güvenliği güçlendirmeliyiz"

    Michel, "Nükleer silahsızlanma ve silahların kontrolüne yönelik uluslararası esaslar ile küresel kuruluşlarımız var. Barış ve güvenliği korumak için bunları korumalı ve güçlendirmeliyiz." dedi.

    Bombanın mağdurlarıyla görüştü

    Ziyaretinde simgesel anıt mezara çiçek bırakan Michel, Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi ve "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarıyla bir araya geldi.


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