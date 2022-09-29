AB Konseyi, israf edilen gıda verilerini açıkladı

Avrupa Birliği Konseyi, hazırladığı verilerle her bir AB ülkesi vatandaşı başına yılda 173 kilo, toplamda yıllık 87.6 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan gerilim sonrası uygulanan yaptırımlarla AB, enerji ve gıda kriziyle mücadele ediyor..

Enerji krizine karşı çoğu ülke tedbir alırken, AB Konseyi hazırladığı verilerle Avrupa Birliği’nde israf edilen gıdaya dikkat çekti.

Kişi başına 173 kilo gıda israfı

AB Konseyi tarafından hazırlanan ve bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan verilere göre, AB ülkelerinde yaşayan her bir vatandaş başına 173 kilo, toplamda yıllık 87.6 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi.

İsrafın yüzde 50'si hane halkı tarafından yapılıyor

Üretilen gıdadaki israf ve kaybın, yüzde 50 oranında hane halkı tarafından yapıldığı ifade edilerek yüzde 19’unun üretim sürecinde, yüzde 12’sinin gıda hizmetleri, yüzde 11’nin ilk üretim yerinde ve yüzde 5’inin de toptan satış sürecinde meydana geldiği vurgulandı.

İsrafı indirmek için önlemler alındı

2030 yılına kadar perakende ve tüketici düzeyinde kişi başına düşen gıda israfını yarıya indirmek için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında bazı elle tutulur önlemler alındığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, dünya çapında üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri, gıda tedarik zincirinin bir noktasında ‘çiftlikten çatala’ kadar olan süreçte kaybolmakta veya israf edilmektedir.

AB 'çiftlikten çatala' politikası kapsamında verilen bilgiye göre AB'nin mevcut gıda modeli, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 50'den fazlasının aşırı kilolu olmasına neden olarak, insan sağlığı üzerinde de zararlı bir etkiye sahip olduğunun altı çizildi.