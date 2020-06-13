AB, korona aşısı için ön alım hazırlığına başladı

Brüksel'den yapılan açıklamada, aşı konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüse karşı geliştirilecek aşılar için ön satın alma anlaşması müzakere etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

ETKİLİ AŞI STRATEJİSİ TALİMATI

Kyriakides, AB Konseyi'nin Komisyon'a koronavirüse karşı güvenli ve etkili bir aşı stratejisi belirleme talimatı verdiğini söyledi. AB ülkelerinde hasta sayılarında azalma olmakla birlikte henüz salgının bitmediğini vurgulayan Kyriakides, ihtiyatlı olunması gerektiğini ve kısıtlayıcı önlemlerin tekrar uygulanabileceğini ifade etti.

Kyriakides, salgından tek gerçekçi çıkışın herkesin erişebileceği bir aşı bulunması olduğuna işaret ederek, "Gelecek hafta AB'nin koronavirüs aşılarına yönelik stratejisini açıklayacağız." diye konuştu.

"AŞI GELİŞTİRMEYE YATIRIM YAPALIM" VURGUSU

Bazı ülkelerin şimdiden bulunması söz konusu aşıya erişime yönelik adımlar attığını anımsatan Kyriakides, AB ülkelerinin bu süreçte birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kyriakides, AB Komisyonu'nun üye ülkelere aşı tedariki için ortak bir yaklaşım teklifi üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Hızlı hareket etmeli ve aşı geliştirmeye ön yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ÜLKELERİ BİRBİRLERİYLE REKABETE GİRMEMELİ"

AB ülkelerinin aşı tedarikinde birbirleriyle rekabete girmemesi gerektiğini anlatan Kyriakides, üreticilerle ortak biçimde müzakere edilerek daha hızlı ve makul fiyatlı aşı alınabileceğini vurguladı.

Kyriakides, aşı üreticileri ile ön satın alma anlaşması yapmayı planladıklarına işaret ederek, anlaşmayla AB üyesi ülkelere belirli sayıda ve fiyattan aşı temin edilebileceğini aktardı.

Söz konusu aşı ön alım anlaşmalarının finansmanında AB acil destek fonlarını kullanmayı öngördüklerini ifade eden Kyriakides, müzakere edilecek şirketleri yakında belirleyeceklerini kaydetti.