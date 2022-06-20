AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın milyonlarca ton Ukrayna tahılının ihracatını engellemesinin "bir savaş suçu" olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın etkileri tüm dünyayı vurmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi.

"Biz değil, Rusya zarar veriyor"

Ukrayna'nın ihracatını bloke edenin AB değil Rusya olduğunu vurgulayan Borrell, "Biz değil. Rusya, limanlara, gıda stoklarına ve ulaştırma altyapısına zarar veriyor." dedi.

"Rusya bunları bilinçli yapıyor"

Borrell, bunu "Rusya'nın dünyada açlık oluşturmak için attığı bilinçli adım" olarak niteleyerek, Rusya'nın kendi eylemlerinin sonucuyla ilgili ise AB'nin yaptırımlarının sorumlu olduğu propagandasını yaydığını ifade etti.

Komisyon'dan, Afrikalı ülkelerin dışişleri bakanları ile tüm finansal ve ekonomik aktörlere bu durumu açıklayan bir mektup göndermesini istediğini aktaran Borrell, mektupta, gıda ve gübrelerin AB yaptırım politikasının kapsamı dışında kaldığını açıkladığını kaydetti.

"Yaptırımlarımız Rusya'ya zarar vermiyor"

Borell, mektupta, mevcut yaptırım rejimi dahilinde nelerin yapılabileceğinin de açıklandığını belirterek, "Çünkü yaptırımlarımız, onların Rusya ve üçüncü ülkelerle gıda, gübre ticaretine katılmalarını yasaklamıyor." dedi.

Borrell, Sahel bölgesindeki gıda güvensizliğini gidermek için 1 milyar avro taahhüt ettiklerini bildirdi.

Kaliningrad konusu

AA'nın haberine göre Litvanya'nın, Polonya ile toprakları arasında kalan Rusya'ya ait Kaliningrad'da malların demir yolu ile geçişini kısıtlaması konusuyla ilgili Borrell, "Blokaj, söz konusu değil. Yaptırımların hedefinde olmayan yolcuların ve malların geçişi devam ediyor. Litvanya, AB Komisyonu tarafından sağlanan yönergeleri uygulamaktan başka bir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.