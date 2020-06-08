AB: Libya'da siyasi çözüm BM öncülüğünde olmalı

Brüksel'den yapılan açıklamada, Libya'da ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi.

Libya'da darbeci Hafter, Türkiye'nin de desteklediği Libya ordusunun başarılı operasyonları sonucu büyük yenilgiye uğradı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), darbeci generalin son günlerde Libya ordusu karşısında aldığı yenilgilerin ardından "siyasi çözüm" çağrıları yapmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB), Libya'da siyasi çözümün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da desteklenen Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

"ATEŞKES SAĞLANMALI"

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Libya'daki gelişmelere ilişkin bir soruya cevaben, "Libya'da sahada durum değişmeye başladı ancak AB'nin ateşkes sağlanması gerektiğine ilişkin görüşünde bir değişiklik olmadı." açıklamasında bulundu.

Stano, AB'nin birçok kez tüm taraflara acilen ateşkes çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Libya'da askeri bir çözüm olmadığını ve tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini kaydetti.

LİBYA'DA KAPSAYICI ÇÖZÜM VURGUSU

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından Libya'ya yönelik başlattıkları yeni siyasi girişim hakkında ise Stano, "BM süreciyle bağlantılı barış ve istikrarı destekleyen her adım olumludur. Ancak Libya'da kapsayıcı siyasi çözüm BM ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmelidir." ifadesini kullandı.