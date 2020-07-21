AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk pakette uzlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, alışılmadık durumlara alışılmadık yanıtlar verebileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen ve 4 gün süren Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde anlaşma sağlandı.

Liderier, bütçe ve koronavirüs krizine yönelik paket üzerinde uzlaşıya vardı.

Gelecek yedi yıllık bir süreci kapsayan 1.8 trilyon euroluk mali paket, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleyi de kapsıyor.

Koronavirüs paketinin hacmi tek başına 750 milyar euro, 2021-2027 bütçesinin hacmi ise bir trilyon 74 milyar 300 milyon euro olarak belirlendi.

MERKEL SONUÇTAN MEMNUN

Uzlaşıyı "önemli bir sinyal" olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın birlikte hareket edebileceğini gösterdiğini söyledi.

Merkel, "Avrupa, alışılmadık durumlara karşı alışılmadık yanıtlar verebileceğini göstermiştir. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda da çok zorlu tartışmalar yaşanacağı açıktır." dedi.

"DOĞRU UZLAŞMA"

Koronavirüse ilişkin paketten alınacak ve geri ödenmeyecek olan miktar 500 milyar euro belirlendi, ancak bu miktar 390 milyar euroya düşürüldü.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bu Avrupa için doğru zamanda varılmış doğru bir uzlaşmadır." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hızlı şekilde alınan karar için "tarihi" ifadesini kullandı.