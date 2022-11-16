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    AB liderleri: Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindeyiz

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya'da bir patlama olduğuna dair haberlerle ilgili, AB ülkelerinin Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.
    • 16.11.2022 - 02:10
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    AB liderleri: Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindeyiz

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya'nın doğusunda Ukrayna sınırı yakınındaki Hrubieszow ilçesine bağlı Przewodow köyünde yaşanan füze saldırısyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna şehirlerine büyük bir Rus füze saldırısının ardından Polonya'da bir patlama olduğuna dair haberlerle" ilgili dehşete düştüğünü ifade etti.

    "Yetkililerle temastayız"

    Taziyelerini, desteğini ve dayanışma mesajlarını en güçlü şekilde Polonyalı ve Ukraynalı dostlarıyla paylaştığını kaydeden von der Leyen, AB'nin durumu yakından izlediğini, Polonyalı yetkililer, ortaklar ve müttefiklerle temasta olduğunu aktardı.

    AB liderleri: Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindeyiz #1

    "Polonya ve Ukrayna ile tam dayanışmadayız"

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Polonya'da iki kişinin öldüğü patlamayla ilgili, ortaklarla iletişimde olduğunu ifade ederek, "Düzinelerce füze bugün Ukrayna'yı hedef aldı. Polonya ve Ukrayna ile tam dayanışmadayız." mesajını paylaştı.

    AB liderleri: Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindeyiz #2

    "Avrupa Przewodow'dur"

    AA'nın haberine göre, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da "Patlama ve can kaybı raporlarının ardından bu gece Polonya'daki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Avrupa Przewodow'dur." değerlendirmesini yaptı.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim." mesajını paylaşmıştı.

    AB liderleri: Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindeyiz #3


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