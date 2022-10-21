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    AB liderleri, Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı

    Belçika'da gerçekleşen ve 2 gün süren Avrupa Konseyi toplantısında Ukrayna’ya 2023 yılında aylık 1.5 milyar euro yardım kararı alındı.
    • 21.10.2022 - 20:12
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    AB liderleri, Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı

    Avrupa Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen toplantı sonrasında 2023 yılında Ukrayna’ya ayda 1,5 milyar euro yardım kararı aldı.

    Konsey,  yükselen enerji fiyatları karşısında ortak yol haritası konusunda anlaşmaya vardı.

    Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya 2022 yılında 19 milyar euroluk yardım yapıldığını ve gelecek yılın da planlandığını belirtti.

    "Ukrayna’nın aylık ihtiyacı temel olarak 3-4 milyar euro"

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

    "Ukrayna için öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir akışına sahip olmak çok önemli. Ukrayna’nın aylık ihtiyacı temel olarak 3-4 milyar euro. Bunun 1.5 milyar eurosu AB tarafından karşılanacak. Geri kalan kısmını ise ABD ve uluslararası kuruluşlar karşılayacak."

    AB liderleri, Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı #1

    Ukrayna'ya yardım sağlamak için daha yapısal bir çözüm üzerine davet

    Avrupa Konseyi, ayrıca Ukrayna için kalan 3 milyar euroluk makro mali yardımın zamanında sağlanması çağrısında bulunarak Avrupa Komisyonu'nu ve AB Konseyi'ni Ukrayna'ya yardım sağlamak için daha yapısal bir çözüm üzerinde çalışmaya davet etti.

    Enerji fiyatlarında ortak yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldı

    AB liderleri, tüketicileri yükselen enerji fiyatlarından korumak için önlemler almayı amaçlayan yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı.

    Avrupa Komisyonu ülkelerin gaz alımlarını toplu yapmalarını, istisnai durumlarda bir fiyat düzeltme mekanizmasının devreye girmesine izin verecek bir uzlaşma önerdi.

    AB liderleri, Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı #2

    Almanya Başbakanı Scholz'dan açıkalama

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve yüksek enerji fiyatlarına karşı birleştiğini söyledi.

    Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "Kabul edilen bu yol haritasına göre, AB enerji bakanları enerji fiyatlarının nasıl düşürüleceği konusunda gelecekteki müzakereler için kesin bir çerçeveye sahip olacaklar." dedi.

    AB liderleri, Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı #3


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