AB liderlerinden, Ukrayna için olağanüstü zirve kararı

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği konularını görüşmek üzere 6 Mart 2025 tarihinde Brüksel'de olağanüstü bir zirve düzenleyecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Costa yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için belirleyici günlerden geçiyoruz." ifadesini kullanarak zirvenin önemini vurguladı.

KARARIN SEBEBİ RUSYA SALDIRISI

Bu zirve kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin üçüncü yıl dönümünde, Rusya'nın 13 bölgeyi hedef alan en büyük insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirmesinin hemen ardından alındı. Bu saldırılar en az üç kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

AVRUPA, BARIŞ MÜZAKERELERİNİ ENDİŞEYLE TAKİP ETTİ

Aynı dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Ukrayna ve AB'nin katılımı olmadan görüşmeler yürütmesi, Avrupa'da endişelere yol açtı.

Trump yönetimi, Çin'e odaklanmak amacıyla Avrupa'nın savunmasına daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA'YA DESTEĞİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Bu gelişmeler ışığında, AB liderleri zirvede Ukrayna'ya desteğin artırılması, Avrupa'nın güvenlik garantilerinin ele alınması ve savunma ihtiyaçları için finansman konularını tartışacaklar. Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl içinde AB savunma yatırımları için 500 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyor.

Bu nedenle, mevcut AB fonlarının savunma amaçlı kullanımı ve savunma yatırımlarının AB hükümet harcama limitlerinden muaf tutulması gibi konular da gündemde olacak.

27 ÜLKE LİDERİ KATILACAK

Zirveye, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer üst düzey AB yetkililerinin katılması bekleniyor.

Von der Leyen ve diğer AB yetkilileri, Rusya'nın işgalinin üçüncü yıl dönümünde Ukrayna'ya desteklerini göstermek amacıyla Kiev'i ziyaret etmeyi planlıyorlar.

Sonuç olarak, 6 Mart'ta düzenlenecek olan bu olağanüstü zirve, AB'nin Ukrayna'ya olan desteğini pekiştirmek ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.